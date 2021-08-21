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السبت، 21-08-2021 05:54 م

الطراونة يحذر من انتكاسة وبائية بالاردن

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 الوكيل الاخباري - قال استشاري الامراض الصدرية والتنفسية والعناية الحثيثة الدكتور محمد حسن الطراونة ان اللقاحات لاتغني عن الالتزام بوسائل السلامة العامة وارتداء الكمامات ، مشيرا الى ان التراخي بالاشتراطات الصحية قد يؤدي الى انتكاسة وبائية سيما في ظل عودة التجمعات والافراح والمناسبات الاجتماعية .اضافة اعلان


واضاف الطراونة في تصريحات صحفية ان امكانية انتقال العدوى من المصابين الى الاشخاص الذين تلقوا اللقاح واردة وهناك مئات الحالات تم تسجيلها حول العالم لاسيما بالمتحور دلتا مبينا ان اللقاحات تمنع المضاعفات للمصابين وتقلل نسبة الوفيات ولكنها لاتمنع انتقال العدوى.

 




 

 


 

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