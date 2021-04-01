الطراونة يحذر من انتكاسة وبائية في رمضان

الوكيل الاخباري -

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حذّر القائم بأعمال نقيب الأطباء الدكتور محمد رسول الطراونة من انتكاسة الوضع الوبائي في شهر رمضان القادم، نظرا لما يمثّله من مناسبة للتجمعات، بالاضافة إلى كونه عادة ما يشهد تزاحما في الأسواق، قائلا: "إن فيروس كورونا يعشق التجمعات، والسلالة البريطانية السائدة تنتقل من مصاب إلى (7- 8) أشخاص، وهو ما يفسّر تضاعف أعداد الاصابات وارتفاع أعداد الوفيات في الموجة الحالية".وقال الطراونة في تصريحات صحفية إن تسطيح المنحنى الوبائي لن يبدأ قبل الأسبوع الأخير من شهر نيسان المقبل، ما لم تحدث أية انتكاسة أو تراخٍ بالاجراءات من قبل الحكومة والمواطنين معا، مشيرا إلى أن أي موجة جديدة ستكون أكثر شراسة من الحالية.