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الطراونة يحذّر من خطورة الوضع الوبائي

الخميس، 04-11-2021 08:47 م

الطراونة يحذّر من خطورة الوضع الوبائي

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الوكيل الاخباري - حذّر استشاري الأمراض الصدرية والتنفسية والعناية الحثيثة، الدكتور محمد حسن الطراونة، من ارتفاع مؤشر نسبة اشغال المستشفيات في الشمال إلى اللون الأصفر، مشيرا إلى أن الوضع أصبح خطيرا، ويجب على الحكومة اتخاذ اجراءات لاحتواء الوضع الوبائي.

وأضاف الطراونة في تصريحات صحفية إن المؤشرات اليومية ترتفع بشكل ملحوظ ونسبة الادخالات تزيد والاصابات في ارتفاع، سيما في المدارس، لافتا إلى أن المؤشرات تدقّ ناقوس الخطر.

وقال إن السماح باقامة التجمعات الضخمة في ظلّ الوضع الوبائي الحالي يعتبر انتحارا، ولم يعد امام الحكومة أية خيارات سوى احتواء الوضع الوبائي وبسرعة للحفاظ على المنظومة الصحية.

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