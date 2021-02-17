الطرق التي شهدت تراكما للثلوج - صور

الوكيل الإخباري - بينت وزارة الأشغال العامة والإسكان أن محافظات الشمال شهدت تساقط للثلوج، صباح الاربعاء، مما ادى إلى تراكمات بسماكات تتراوح بين 5سم – 10سم.



واكدت الوزارة في بيان وصل "الوكيل الإخباري" نسخة منه ، أنه تم التعامل معها من خلال الفرق الميدانية وآليات وزارة الاشغال بشكل فوري مشيرةً إلى أن كافة الطرق في المملكة سالكة.



وتالياً الطرق التي شهدت تساقط وتراكم للثلوج:



• محافظة عجلون : تراكمت الثلوج على طرق عنجرة ,القاعدة, رأس منيف,مثلث صخرة,مثلث رحابا, المستشفى العسكري وتم التعامل معها وجميع الطرق بالمحافظة سالكة.



• محافظة جرش : تراكمت الثلوج على طرق سوف ,ساكب وثغرة عصفور وتم التعامل معها وجميع الطرق بالمحافظة سالكة.



• محافظة اربد : تراكمت الثلوج على طرق لواء المزار الشمالي وتم التعامل معها وجميع الطرق بالمحافظة سالكة.



• محافظة البلقاء : تراكمت الثلوج على المرتفعات الجبلية وطريق السلط الدائري وطريق البكالوريا - الفحيص وتم التعامل معها وجميع الطرق بالمحافظة سالكة.

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