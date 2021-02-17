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الأربعاء، 17-02-2021 12:10 م

بسماكات تتراوح بين 5سم – 10سم

الطرق التي شهدت تراكما للثلوج - صور

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جانب من تراكم الثلوج


الوكيل الإخباري - بينت وزارة الأشغال العامة والإسكان أن محافظات الشمال شهدت تساقط للثلوج، صباح الاربعاء، مما ادى إلى تراكمات بسماكات تتراوح بين 5سم – 10سم.

واكدت الوزارة في بيان وصل "الوكيل الإخباري" نسخة منه ، أنه تم التعامل معها من خلال الفرق الميدانية وآليات وزارة الاشغال بشكل فوري مشيرةً إلى أن كافة الطرق في المملكة سالكة.

 وتالياً الطرق التي شهدت تساقط وتراكم للثلوج:

• محافظة عجلون : تراكمت الثلوج على طرق عنجرة ,القاعدة, رأس منيف,مثلث صخرة,مثلث رحابا, المستشفى العسكري وتم التعامل معها وجميع الطرق بالمحافظة سالكة.

• محافظة جرش : تراكمت الثلوج  على طرق سوف ,ساكب وثغرة عصفور وتم التعامل معها وجميع الطرق بالمحافظة سالكة.

• محافظة اربد : تراكمت الثلوج  على طرق لواء المزار الشمالي وتم التعامل معها وجميع الطرق بالمحافظة سالكة.

• محافظة البلقاء : تراكمت الثلوج على المرتفعات الجبلية وطريق السلط الدائري وطريق البكالوريا - الفحيص وتم التعامل معها وجميع الطرق بالمحافظة سالكة.

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