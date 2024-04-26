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الجمعة، 26-04-2024 10:32 ص

الطرق المغلقة في البحر الميت اليوم - مناطق

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الوكيل الاخباري - تنطلق الجمعة، فعاليات ألتراماراثون البحر الميت، الذي سيقام بمشاركة واسعة من العدائين المحليين والدوليين.

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ويأتي هذا الحدث في كل عام ليؤكد موقع الأردن الجغرافي كوجهة أساسية في استقطاب العالم سياحياً ورياضياً.


ويقام هذا الحدث تطبيقاً لمعايير الاتحاد الدولي، والتي تتمحور حول أهمية الحفاظ على سلامة العدائين.


وأعلنت الجمعية الأردنية للماراثونات وبالتعاون مع إدارة السير المركزية وأمانة عمان، عن إغلاقات للطرق المؤدية إلى مسار الألتراماراثون ابتداء من فجر الجمعة (الساعة 12 منتصف الليل) وحتى الواحدة بعد الظهر من اليوم نفسه، كما أعلنت عن الطرق البديلة.


وتم التعديل على مسارات السباق لتكون على النحو التالي:
سباق الألتراماراثون 50 كم فردي وتتابع:


وقت الانطلاق في تمام الساعة 6 صباحاً والبداية مقابل شاطئ عمان السياحي بالبحر الميت، والجري صعوداً بشارع الخدمات (بعكس اتجاه حركة السير) باتجاه منطقة الفنادق وصولاً إلى الشارع المؤدي إلى منطقة السكاي دايف، والانعطاف يساراً دخولاً إلى منطقة السكاي دايف والالتفاف من الدوار الموجود داخل المنطقة والدخول إلى مهبط الطائرات ثم العودة إلى شارع الخدمات ومتابعة الجري باتجاه إشارات الرامة للوصول إلى نقطة الالتفاف الخاصة بسباق 50 كم قبل الوصول إشارات الرامة والعودة مرة أخرى لاستكمال الجري وصولا إلى شارع الخدمات والدخول إلى منطقة نادي الرياضات الجوية الملكي الأردني (سكاي دايف) ومهبط الطائرات مرة أخرى ثم الجري على المسار نفسه نزولا باتجاه شاطئ عمان السياحي إلى (خط النهاية).


سباق النصف ماراثون 21 كم
وقت الانطلاق في تمام الساعة 6:00 صباحاً. البداية مقابل شاطئ عمان السياحي بالبحر الميت، والجري صعوداً بشارع الخدمات (بعكس اتجاه حركة السير) وصولاً إلى الشارع المؤدي إلى منطقة السكاي دايف، ثم الالتفاف والعودة إلى شارع الخدمات مرة أخرى باتجاه شاطئ عمان السياحي (خط النهاية).


سباق الـ 10 كم
وقت الانطلاق في تمام الساعة 9:00 صباحاً. البداية بعد 2 كم من مثلث المغطس والجري نزولاً إلى منطقة الفنادق (باتجاه حركة السير) وصولاً إلى شاطئ عمان السياحي (خط النهاية).


 




 

 


 

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