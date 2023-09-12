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الكواكب والزلازل: فهم الحقائق وعدم التأثير بينهما

الثلاثاء، 12-09-2023 06:48 ص

الطعاني: لا علاقة بين اصطفاف الكواكب وحدوث الزلازل على الأرض

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الوكيل الاخباري - نفى الأستاذ المشارك في فيزياء الفلك وعلوم الفضاء في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور علي الطعاني، الشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول ارتباط مواقع كواكب المجموعة الشمسية بحدوث الزلازل أو الهزات الأرضية وخصوصا الزلزال الذي حدث مؤخرا في المغرب.            اضافة اعلان


وأضاف الطعاني أن الأسباب الرئيسية لحدوث الزلازل تكمن في أسباب جيولوجية داخل القشرة الأرضية، بسبب تحرك واحتكاك الصفائح الأرضية المفاجئ فوق بعضها فيؤدي الى تحرير الطاقة المخزنة على شكل موجات زلزالية، وليس له علاقة بتأثير الجاذبية الكواكب على الأرض.

وتابع "فعلى الرغم من أن تأثير الجاذبية التي تظهر من خلال الشمس نظرًا لكتلتها الكبيرة ( 333 ألف ضعف كتلة الأرض ، وتبعد عن الارض 390 مرة عن القمر) فان قوه توليد المد من الشمس تعادل نصف قوة توليد المد من القمر وبالتالي تظهر تأثير جاذبية القمر وهي الأكبر فقط في ظاهرة المد والجزر على المسطحات المائية على سطح الأرض وليست بحدوث زلازل."                          

أما في ما يخص التأثير الجاذبي للكواكب على الأرض، نوه ان اقرب الكواكب إلينا هو كوكب الزهرة، والذي يؤثر بأقل من 4 مرات من تأثير الشمس والقمر بينما تأثير أكبر الكواكب في مجموعتنا الشمسية هو كوكب المشتري أقل بـ 5 مرات من تأثير الشمس والقمر.                         

وختم" أي ادعاء بأن ظهور أو اصطفاف كواكب مجموعتنا الشمسية يمكن أن يؤثر على حدوث الزلازل ليس له أساس من الصحة."

 




 

 


 

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