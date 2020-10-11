الطفل مـاهر .. ذهب إلى بيت جده فمات غرقا في السلط

الوكيل الإخباري -جلنار الراميني - فارق الحياة ، مٌخلّفا وراءه طفولة بريئة ، فابتلى القدر والديه ، بعد أن قضى الطفل ماهر الحديدي غرقا ، في إحدى البرك الزراعية في محافظة السلط .

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القصة رواها عمّـه ، مهند الحديدي لـ"الوكيل الإخباري" ، بألم الفــراق الأبدي على "ابن أخيه" ، حيث لفت أن الطفل يبلغ من العمر ( سنة و8 أشهر )، وقد توجّــه برفقة والديه من محافظة الزرقاء ، حيث تعيش عائلته ، إلى بيت جده في السلط ، وذلك الخميس قبل الماضي.

الوالد كان في عمله ، والطفل يلهو ، وبعدها غرق في بركة زراعيــة، تتواجد في منزل الجدّ ، يوم الخميس قبل الماضي، فلفظ الطفل ماهر أنفاسه الأخيرة ، وتم نقله إلى أحد المُستشفيات الحكومية، الأحد الماضي، إلى أن فارق الحياة .

الطفل ماهر ، الطفل "المدلل" في عائلته ، حيث أن أشقاءه الثلاثة يفتقدون شقيقهم ، فقد كان يلهو في المنزل يدحرج كرته ، ويلهو بجهاز والده الخلوي ، يضحك مع من حوله ، يرسم ابتساماته لكلّ من داعبه .

ويوارى ماهر الثرى في مقبرة بالسلط ، على وقع حزن عائلته ، التي باتت في صدمة يصعــب نسيانها.

صورة الطفل وهو يرتدي "الشماغ" ، باتت صورة حاضرة ، وغيرها الكثير من الصــور.

فنم قرير العين ماهر ، فإن رحلت فأنت في قلب عائلتك حاضر .

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