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الخميس، 24-11-2022 08:52 م

الطفيلة: إستعدادات الكهرباء للتعامل مع الظروف الجوية لفصل الشتاء

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الوكيل الاخباري- أكدت مدير عام شركة توزيع الكهرباء المهندسة ريم حمدان السعودي، خلال زيارة تفقدية لشركة توزيع كهرباء الطفيلة، ضرورة استعداد جميع كوادر الشركة للتعامل مع الظروف الجوية خلال فصل الشتاء وبما يضمن استمرار وصول التيار الكهربائي لجميع المشتركين بجودة وكفاءة عالية والحد من الانقطاعات.

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وشددت السعودي، خلال زيارة تفقدية اليوم الخميس إلى شركة توزيع كهرباء الطفيلة ولقاء كوادر الشركة في الطفيلة، على إجراء كل ما يلزم لضمان استمرار وصول التيار الكهربائي للمشتركين في الطفيلة وخاصة المناطق المرتفعة التي كانت تشهد انقطاعات في الأعوام السابقة، والانتهاء سريعاً من إنجاز كافة المشاريع القائمة قبل دخول فصل الشتاء ليتم بذلك تقديم أفضل الخدمات للمشتركين.


كما وأكدت على ضرورة التزام الكوادر الفنية للشركة بتعليمات السلامة العامة وعدم مخالفتها مهما كانت الأسباب، مشيرة إلى قيام الشركة بتوفير كافة مستلزمات السلامة العامة للعاملين.


كما وأكدت أهمية إدامة التواصل والتنسيق المستمر مع الجهات الرسمية في المحافظة وخاصة خلال الأحوال والظروف الجوية الإستثنائية وتقديم كافة إمكانيات الشركة لخدمة المجتمع المحلي والمشتركين.

 




 

 


 

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