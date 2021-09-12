الطفيلة: إطلاق مبادرة للتوعية المرورية ضمن حملة معا نصل آمنين

الوكيل الاخباري - نظمت مديرية شرطة الطفيلة / الشرطة المجتمعية، اليوم الأحد، في منطقة العيص، مبادرة للتوعية المرورية، وذلك ضمن الحملة الوطنية للحد من حوادث السير "معاً نصل آمنين" التي أطلقتها مديرية الأمن العام الأسبوع الماضي.



وتضمنت المبادرة التي نظمت بالتعاون مع مركز التنمية الاجتماعية في العيص، حزمة فعاليات تستهدف ترسيخ الثقافة المرورية والحد من حوادث السير والمخالفات المرورية الخطرة.

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