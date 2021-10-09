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السبت، 09-10-2021 12:48 م

الطفيلة الأعلى بإصابات كورونا والمفرق الأقل

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الوكيل الاخباري- مع انتهاء الأسبوع الوبائي الأربعين، لا تزال محافظة الطفيلة الأعلى بمعدل حدوث الإصابات حيث سجل 14565 لكل مئة ألف نسمة، وبعدد مجرّد من الإصابات بلغ 15512 إصابة.اضافة اعلان


ووفق التقرير الدوري لوزارة الصحة، فقد تلت محافظة الطفيلة كل من العقبة (معدل حدوث يبلغ 11464 لكل مئة ألف نسمة)، وعجلون (11398).

أما محافظة المفرق فقد كانت الأقل بمعدل حدوث الإصابة حيث بلغ 5107 لكل مئة ألف نسمة، وبعدد إصابات بلغ 31050 إصابة.

وتلت المفرق محافظة الزرقاء والتي سجلت 5075 إصابة كمعدل حدوث، فيما سجلت 86092 إصابة كإجمالي.

العاصمة الأعلى كانت الأعلى بعدد الإصابات المجرد، حيث بلغ عدده منذ بدء انتشار الوباء في شهر أذار 2020، 388730 إصابة، تلتها إربد 124278 إصابة.

 




 

 


 

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