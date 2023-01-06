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الجمعة، 06-01-2023 07:12 م

الطفيلة :الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع الطريق الملوكي شباط المقبل

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الوكيل الاخباري - بلغت نسبة الإنجاز بأعمال مشروع إعادة إنشاء وتأهيل الطريق الملوكي في الطفيلة، في المرحلة الأولى والواقعة في لواء قصبة الطفيلة أكثر من 75%, في حين تبلغ بالمرحلة الثانية الواقعة في لواء بصيرا أكثر من 65% .

وتوقعت وزارة الأشغال العامة والإسكان في بيان الجمعة، أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى خلال شباط المقبل، والمرحلة الثانية خلال آذار المقبل.

وكانت الوزارة، باشرت مؤخرًا أعمال مشروع إعادة إنشاء وتأهيل الطريق الملوكي في الطفيلة.

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