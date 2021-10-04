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الإثنين، 04-10-2021 03:03 م

الطفيلة التقنية تستكمل إجراءات العودة الآمنة للتعليم الوجاهي

ججج


الوكيل الإخباري - استكملت جامعة الطفيلة التقنية، الإجراءات التنفيذية لخطة العودة الآمنة للتعليم الوجاهي وإدماج التعلم الإلكتروني داخل الحرم الجامعي في العام الجامعي 2022/2021.

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وقال رئيس الجامعة الدكتور عمر المعايطة، إن الخطة جاءت استجابة لخريطة الطريق التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهدف العودة الآمنة للطلبة إلى الحرم الجامعي لضمان سير العملية التعليمية بشكل صحي وآمن.
وأضاف أن كليات الجامعة حددت المساقات التي ستُطرح وجاهيا وإلكترونيا على الجدول الدراسي للفصل الأول من العام الجامعي، وطرح المساقات الوجاهية في القاعات الصفية والمختبرات بسعة 50 بالمئة، وزيادة فترة انتقال الطلبة بين المحاضرات إلى 25 دقيقة؛ تماشيا مع نظام إدماج التعلم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي، مع استمرار تدريب أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة على آليات ومفاهيم التعلم الإلكتروني والمدمج.


وأكد أن عدد الطلبة المقبولين في مختلف التخصصات الأكاديمية والتقنية بلغ 3500 طالب وطالبة، مشيرا إلى أن الجامعة وفرت محطة على البوابة الرئيسة لتطعيم الطلبة الذين لم يتلقوا لقاحات كورونا، وإجراء فحوصات كورونا بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية في الطفيلة، والتسجيل ودفع الرسوم إلكترونيا دون الحاجة للحضور إلى الحرم الجامعي.


ودعا إلى الالتزام بأوامر الدفاع المتعلقة بأخذ مطعوم كورونا وفحص "بي سي ار" بصورة دورية في حال عدم أخذ المطعوم، وتحميل الطلبة والعاملين في الجامعة تطبيق سند على هواتفهم النقالة، وارتداء الكمامة والتباعد الجسدي، والالتزام من قبل أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية بتعليمات الوقاية والسلامة العامة.


 




 

 


 

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