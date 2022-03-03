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الخميس، 03-03-2022 03:32 م

الطفيلة التقنية تطلق حملة لتبادل الكتب الجامعية بين الطلبة

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الوكيل الإخباري - نظم صندوق الملك عبد الله الثاني للتأهيل الوظيفي/ عمادة شؤون الطلبة في جامعة الطفيلة التقنية حملة لتبادل الكتب بين طلبة الجامعة لجهة المساهمة في التخفيف على الطلبة تكاليف شراء الكتب الدراسية وتعزيز روح التعاون والمبادرة بين طلبة الجامعة.

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وقال عميد شؤون الطلبة، الدكتور محمد المحاسنة، خلال إطلاق فعاليات الحملة، اليوم الخميس، بحضور مدير صندوق الملك عبد الله الثاني للتأهيل الوظيفي في جامعة الطفيلة التقنية عاطف الصقور، إن هذه الحملة جاءت بمبادرة من الصندوق لتخفيف العبء المالي على الطلبة خلال دراستهم الجامعية ونشر ثقافة المطالعة خارج إطار المساقات الدراسية.


وأضاف الدكتور المحاسنة أن هذا النشاط يترجم رسالة الجامعة في التواصل مع الطلبة كافة وتقديم برامج ريادية لهم تكسبهم مهارات التواصل والتأثير في الآخرين، مؤكدًا أهمية المبادرة في تعزيز ثقافة التعاون والترابط بين الطلبة، وزيادة شعور الإحساس بالمسؤولية في صفوفهم.


وبين الصقور آلية جمع وتبادل الكتب، حيث يتم استلام الكتب الدراسية لتخضع إلى عملية تجليد وإعادة تأهيل ويعاد تسليمها مرة أخرى بناء على بيانات وكشوفات استلام وتسليم لضمان نشر الفائدة العلمية، والحد من الحواجز التي تقف في طريق بعض الطلبة غير القادرين على امتلاكها والاستفادة من محتواها.

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