الطفيلة التقنية تفوز بمشروع دولي ممول من هيئة المانية

الوكيل الاخباري- فازت جامعة الطفيلة التقنية بمشروع ضمن برنامج مشاريع الاتحاد الأوروبي الممول من الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي (داد)، جاء ذلك خلال الإعلان عن المشاريع الفائزة في الدورة البحثية للعام 2023.

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وبين رئيس الجامعة، الدكتور عمر نواف المعايطة، أن سياسة الجامعة المواكبة للتطور التكنولوجي والعلمي محلياً وعالمياً وحرصها المتواصل على إقامة الشراكات العلمية والعملية مع جامعات عالمية عديدة، أفرزت فرصاً تنافسية قوية في مجال تطوير التعليم والبحث العلمي وكان للجامعة نصيباً منها، إذ تشارك الجامعة في مشروع (تعزيز مشاركة المرأة في سياقات ثقافية متعددة ) بقيادة جامعة فرانكفورت للعلوم التطبيقية في ألمانيا، بهدف إنشاء شبكات تعليمية وبحثية بين مؤسسات التعليم العالي في الدول المشاركة وتعزيز مشاركة المرأة.



ويشار إلى أن المشروع بإشراف الدكتور عمر نواف المعايطة وعضوية كل من؛ الدكتور عبدالله عيال عواد، والدكتورة مجد العموش، والدكتورة سبأ الكساسبة، بموازنة قدرت نحو 160 ألف يورو بالشراكة مع جامعات من ألمانيا، وماليزيا، والمغرب.