الخميس 19-01-2023
الوكيل الاخباري

الاتحاد الأوروبي متخوف من الشتاء القادم

بوتين يجري محادثات مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

الخصاونة: التعاون بين الأردن ومصر والعراق مفتوح لمن يرغب بالانضمام

كرنفال العقبة السياحي يرفع نسبة الحجوزات الفندقية إلى 52 %

أمين عمان: سكك حديدية لربط عمّان بالمدينة الجديدة

البرلمان اللبناني يخفق في انتخاب رئيس للجمهورية

وكالة الطاقة الدولية: الأسواق قد تشهد نقصاً أكبر بالإمدادات في 2023

وزير التربية: تكليف معلم الإضافي بمدارس الأردنيين فصلي وفي مدارس السوريين لـ 3 سنوات كحد أقصى

المستقلة للانتخاب: فليحة السبيتان تخلف الفايز بعضوية مجلس النواب

ضبط اعتداءات كبيرة على خطوط مياه في الزرقاء

الخميس، 19-01-2023 02:45 م

الطفيلة التقنية تفوز بمشروع دولي ممول من هيئة المانية

467650


الوكيل الاخباري- فازت جامعة الطفيلة التقنية بمشروع ضمن برنامج مشاريع الاتحاد الأوروبي الممول من الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي (داد)، جاء ذلك خلال الإعلان عن المشاريع الفائزة في الدورة البحثية للعام 2023.

اضافة اعلان


وبين رئيس الجامعة، الدكتور عمر نواف المعايطة، أن سياسة الجامعة المواكبة للتطور التكنولوجي والعلمي محلياً وعالمياً وحرصها المتواصل على إقامة الشراكات العلمية والعملية مع جامعات عالمية عديدة، أفرزت فرصاً تنافسية قوية في مجال تطوير التعليم والبحث العلمي وكان للجامعة نصيباً منها، إذ تشارك الجامعة في مشروع (تعزيز مشاركة المرأة في سياقات ثقافية متعددة ) بقيادة جامعة فرانكفورت للعلوم التطبيقية في ألمانيا، بهدف إنشاء شبكات تعليمية وبحثية بين مؤسسات التعليم العالي في الدول المشاركة وتعزيز مشاركة المرأة.


ويشار إلى أن المشروع بإشراف الدكتور عمر نواف المعايطة وعضوية كل من؛ الدكتور عبدالله عيال عواد، والدكتورة مجد العموش، والدكتورة سبأ الكساسبة، بموازنة قدرت نحو 160 ألف يورو بالشراكة مع جامعات من ألمانيا، وماليزيا، والمغرب.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

البحوث الزراعية ينفذ ورشة عمل حول التكيف مع التغير المناخي في دير علا

WhatsApp Image 2023-01-19 at 4.29.10 PM

الجمارك تستحدث مكتب لخدمة المتقاعدين

image - 2023-01-19T161752.881

الخصاونة: التعاون بين الأردن ومصر والعراق مفتوح لمن يرغب بالانضمام

مطرقة-قاضي-تعبيرية-

الأردن يتجه لتفعيل العدالة التّصالحية بين المتخاصمين والصَّفح بينهم

1674132369744

عزايزة: الإعلام شريك أساسي بالتوعية بمسارات التحديث الثلاثة

1634852260754675600

كرنفال العقبة السياحي يرفع نسبة الحجوزات الفندقية إلى 52 %

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-01-14 at 2.22.35 PM

التربية ومبادرة مدرستي تكرمان الفائزين في مشروع التوأمة الالكترونية

12202214174449942177627

تحسباً للحالة الجوية.. جامعة الطفيلة التقنية تتحول الى التعليم عن بعد الأربعاء