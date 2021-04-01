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الخميس، 01-04-2021 12:13 ص

الطفيلة التقنية تنفذ تجربة للتواصل الافتراضي

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الوكيل الاخباري - نفذت جامعة الطفيلة التقنية تجربة للتواصل الافتراضي الدولي والمحلي على مستوى برنامجي الدراسات العليا والبكالوريوس، ضمن مشروع JOVITAL فرصة الأردن للتعليم والتعلم المبتكر الافتراضية الممول من الاتحاد الأوروبي.
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وبين منسق المشروع في الجامعة الدكتور صالح الجفوت، أن المشروع جاء كخطوة تحضيرية لدمج مؤسسات التعليم العالي في الأردن مع نظيراتها في الشبكة العالمية لجهة التنقل والتبادل الافتراضي، وتطوير مهارات المشاركين التعليمية وفق أحدث النظريات والممارسات المبنية على التفكير الناقد عبر فرق تعلم افتراضية دولية.

 




 

 


 

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