الطفيلة: تأمين المواصلات إلى موقع الاحتفال بزفاف ولي العهد مجانا

الوكيل الإخباري - أعلنت اللجنة المنظمة لاحتفالات في محافظة الطفيلة بزفاف ولي العهد عن تأمين خدمات المواصلات المجانية من وإلى موقع الاحتفال الرئيس في المجمع الرياضي في منطقة صويميع.

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وقالت اللجنة إن مؤسسة جاسر البدور للنقل، قدمت ثماني حافلات لنقل المواطنين إلى ساحات الاحتفال، وستنطلق من أمام مسجد العين البيضاء ومسجد الطفيلة الكبير ودوار العيص بدءا من الساعة 3:15 تباعاً وبشكل متواصل طيلة ساعات الاحتفال الخمس، للتسهيل على المواطنين الوصول إلى موقع الاحتفال وإتاحة الفرصة للمواطنين للمشاركة في هذا الفرح الأردني والاستمتاع بفقرات الاحتفال.