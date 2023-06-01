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الخميس، 01-06-2023 03:58 م

الطفيلة: تأمين المواصلات إلى موقع الاحتفال بزفاف ولي العهد مجانا

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الوكيل الإخباري - أعلنت اللجنة المنظمة لاحتفالات في محافظة الطفيلة بزفاف ولي العهد عن تأمين خدمات المواصلات المجانية من وإلى موقع الاحتفال الرئيس في المجمع الرياضي في منطقة صويميع.

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وقالت اللجنة إن مؤسسة جاسر البدور للنقل، قدمت ثماني حافلات لنقل المواطنين إلى ساحات الاحتفال، وستنطلق من أمام مسجد العين البيضاء ومسجد الطفيلة الكبير ودوار العيص بدءا من الساعة 3:15 تباعاً وبشكل متواصل طيلة ساعات الاحتفال الخمس، للتسهيل على المواطنين الوصول إلى موقع الاحتفال وإتاحة الفرصة للمواطنين للمشاركة في هذا الفرح الأردني والاستمتاع بفقرات الاحتفال.


 




 

 


 

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