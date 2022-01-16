الطفيلة ترفع جاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية السائدة

الوكيل الإخباري - اتخذت الأجهزة الرسمية في الطفيلة استعداداتها اللازمة للتعامل مع تبعات المنخفض الجوي العميق الذي يؤثر على المملكة، لاسيما للتعامل مع تراكمات الثلوج المتوقعة على الطرق الرئيسة والفرعية.

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ورفعت بلدية الطفيلة الكبرى ومديريات الأشغال العامة والزراعة والصناعة والتجارة والخدمات المشتركة وغرف الطوارئ الفرعية من جاهزيتها للتعامل مع أي إغلاقات للثلوج، أو تدفقات للسيول وتبعات حالات الانجماد السائدة، سيما في المناطق الجنوبية المرتفعة من المحافظة، وفق رئيس لجنة بلدية الطفيلة الكبرى نائب محافظ الطفيلة الدكتور اسماعيل الصرايرة.



واضاف الدكتور الصرايرة، اليوم الأحد، أن المناطق الجنوبية شهدت تساقطا خفيفا للبرد والثلوج، وجرى التعامل معها من قبل كوادر الأشغال العامة بالتعاون مع مختلف الأجهزة المعنية، في وقت اتخذت فيه بلدية الطفيلة استعداداتها لمواجهة الظروف الجوية الطارئة، وعملت كوادرها وآلياتها على تنظيف مجاري المياه تحسبا لفيضان وتدفق مياه الأمطار على التجمعات السكنية.



ولفت إلى أن عدة اجتماعات عقدت مع الدوائر الخدمية المعنية تم خلالها التأكيد على جاهزية الآليات واستعداد الكوادر الميدانية، للتعامل مع الأحوال الجوية خلال فصل الشتاء، مشيرا إلى أنه تم رفع جاهزية غرف الطوارئ والعمليات والتنسيق بين جميع الدوائر والمؤسسات والبلديات والجهات المعنية لبذل جهودها للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة في الساعات المقبلة، وتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين، والتعامل مع مختلف الشكاوى والملاحظات الواردة.