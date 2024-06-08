الطفيلة: تواصل الأنشطة والفعاليات بمناسبة اليوبيل الفضي

الوكيل الإخباري - تواصلت لليوم الثاني على التوالي في مرافق وساحات مجمع صويميع الرياضي بمحافظة الطفيلة، مساء اليوم السبت، فعاليات وأنشطة البرنامج الوطني بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، وجلوس جلالته على العرش.

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وأقيمت أنشطة ترفيهية وثقافية استهدفت جميع الفئات العمرية بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الأردنيين، إذ تضمنت فعاليات للأطفال وبازارات لحرف يدوية وألعابًا نارية، وعروضًا ثقافية وفلكلورية تقدمها فرق تراثية.



ونظم مساء اليوم السبت، برعاية مساعد محافظ الطفيلة الدكتور فهد العمر وبحضور جمع من المواطنين، بازار للحرف اليدوية والأكلات الشعبية ورسم على الوجوه وألعاب وعروض فنية وموسيقية وعرض تراثي، وآخر فلكلوري لفرقة جبال الطفيلة إلى جانب مشاركة عدد من الفنانين بوصلات غنائية وطنية.