الأربعاء 25-08-2021
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الأربعاء، 25-08-2021 03:05 م

الطفيلة: حوارية حول تعزيز مشاركة الشباب في صنع القرار

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الوكيل الاخباري - نظم نادي "ابداع الكرك"، اليوم الأربعاء، في محافظة الطفيلة ندوة حوارية بعنوان "السلطات المحلية ودورها في تعزيز مشاركة الشباب في صنع القرار"؛ للخروج بخطة شمولية لإدماج الشباب في عملية صنع القرار، بمشاركة رؤساء مجالس محلية وصناع القرار وممثلين عن مؤسسات رسمية وشبابية ونقابية في الطفيلة.

وتأتي الحوارية ضمن أنشطة مشروع "جسور" الذي يعد أحد المشاريع التي ينفذها نادي "إبداع الكرك" بتمويل من منظمة "البحث عن أرضية مشتركة" وبشراكة استراتيجية مع وزارة الشباب.

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