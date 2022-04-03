الطفيلة: لقاء حواري يناقش تعزيز مهام عضوات مجالس البلديات والمحافظة

الوكيل الاخباري - نظمت وحدة تمكين المرأة في بلدية الطفيلة الكبرى، اليوم الأحد، لقاء حواريا ضم عضوات مجالس بلديات الطفيلة الأربع وعضوات مجلس محافظة الطفيلة لجهة تحديد أبرز أولويات واحتياجات مناطق الطفيلة الإدارية، وحصر احتياجات القطاع النسائي والأسرة والطفولة ضمن أجندة قابلة للتطبيق .



وأشارت مديرة وحدة التنمية في بلدية الطفيلة الكبرى المهندسة ايمان المراحلة، إلى أنه جرى خلال اللقاء الذي أقيم في قاعة البلدية، برعاية رئيس بلدية الطفيلة الكبرى الدكتور حازم العدينات، مناقشة مهام وأدوار العضوات في تفعيل مشاركتهن في تحسين الواقع الاقتصادي والخدمي .

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