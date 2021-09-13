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الإثنين، 13-09-2021 04:45 م

الطفيلة: لقاء طبي لرفع كفاءة الكوادر التمريضية

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الوكيل الإخباري - نظمت مديرية الشؤون الصحية في الطفيلة، اليوم الاثنين، في قاعة مركز صحي العيص، لقاء طبي استهدف تطوير قدرات الكوادر التمريضية وتعزيز ثقافة التميز في الرعاية المقدمة لمراجعي المراكز الصحية.

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وقال مدير مديرية الشؤون الصحية في الطفيلة الدكتور خالد الخوالدة، إن اللقاء يسعى إلى رفع كفاءة الممرضات لاسيما حديثات التعيين، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.


وأضاف أنه يتضمن أيضا حزمة موضوعات يقدمها مدربون ومدربات حول التعامل مع متلقي الخدمة الطبية، والتوعية بطرق الوقاية من وباء كورونا إلى جانب أساليب الإقلاع عن التدخين، وخدمات الصحة الإنجابية.


وأشار مدير مركز صحي العيص الدكتور محمد الرعود، أن اللقاء، الذي شارك به 35 ممرضا وممرضة، اشتمل على تدريبات نظرية وعملية بالتعاون مع أقسام الأمومة والطفولة، والإسعاف، والجودة، وفرق التقصي عن فيروس كورونا.


وبين أن اللقاء ناقش موضوعات عدة، منها الرضاعة الطبيعية، وآليات ضبط العدوى لمختلف الفيروسات والأمراض، وأهمية التعقيم والتغذية السليمة وفقر الدم، وآليات تقديم استشارات رعاية الأطفال، والإنعاش الرئوي.


وبين رئيس فرع نقابة الممرضين في الطفيلة أكرم العوران، أن اللقاء يسعى إلى تعزيز مهارات الممرضين وتنميتها لتقديم خدمات نوعية لمراجعي المراكز الصحية.


 




 

 


 

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