الوكيل الاخباري - نفذت لجنة الدعم المجتمعي في الطفيلة، مبادرة مجتمعية تحت شعار "أزرع حديقتك " لتشجيع الأسر السورية على استغلال الحدائق المنزلية والمساحات القابلة للزراعة في محيط منازلهم ، وذلك ضمن مشروع الدعم المجتمعي الذي ينفذه الصندوق الأردني للتنمية البشرية (جهد ) بدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.



وتضمنت فعاليات المبادرة توزيع معدات زراعية " فؤوس ومجارف " وأسمدة عضوية وبذور للعديد من أصناف الخضار، إلى جانب توزيع أكياس لزراعة أشتال الأشجار والنباتات العطرية.

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