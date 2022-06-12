الطفيلة: مركز صحي العيص يحصل على الاعتمادية للمرة الرابعة

الوكيل الاخباري - حصل مركز صحي العيص الشامل التابع لمديرية صحة محافظة الطفيلة على شهادة الاعتماد الخاصة بمراكز الرعاية الصحية الأولية وتنظيم الأسرة للمرة الرابعة على التوالي، والتي تصدر عن مجلس اعتماد المؤسسات الصحية.



وقال مدير مديرية صحة الطفيلة الدكتور خالد الخوالدة في تصريح صحفي، إن المركز استوفى جميع متطلبات معايير اعتماد الرعاية الصحية الأولية وجرى منحه شهادة الاعتماد للمرة الرابعة على التوالي ، ومثله مركز صحي بصيرا الشامل الذي حصل على الاعتمادية للمرة الثانية .

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