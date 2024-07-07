الطفيلة: مشاركة 2000 شاب وشابة في معسكرات الحسين للعمل العام الحالي

الوكيل الاخباري - أكد مدير مديرية شباب الطفيلة الدكتور يعقوب حجازين، إن أكثر من 2000 شاب وشابة سيشاركون هذا العام في برامج وفعاليات معسكرات الحسين للعمل والبناء في مختلف المراكز الشبابية في محافظة الطفيلة.

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وانطلقت اليوم في بيت شباب القادسية بمنطقة البرة، ومراكز الشباب والشابات في مختلف مناطق محافظة الطفيلة، معسكرات الحسين للعمل والبناء للعام الحالي، تحت شعار "اليوبيل الفضي 25 عاما من الإنجاز والعطاء "، والذي أطلقته وزارة الشباب، كشعار لمعسكرات العام 2024.