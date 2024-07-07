الأحد 07-07-2024
الوكيل الاخباري
 

اعلان صادر عن ترخيص السواقين والمركبات من الاثنين حتى الاربعاء

هرتسوغ: أغلبية الإسرائيليين يؤيدون صفقة التبادل

سرايا القدس: قصفنا جنود الاحتلال عند معبر رفح

ورشة حول دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم المشاركة السياسية للنساء في السلط

إصابة 5 جنود إسرائيليين بقصف حزب الله

الطفيلة: مشاركة 2000 شاب وشابة في معسكرات الحسين للعمل العام الحالي

الديوان الملكي السعودي يعلن عن وفاة أميرة

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية لوظيفة معلم - أسماء

ادارة مهرجان جرش: لا صحة لوجود شركات مقاطعة من ضمن داعمي المهرجان

125 شركة أردنية مسجلة لدى مركز قطر للمال حتى نهاية الشهر الماضي

الأحد، 07-07-2024 02:30 م

الطفيلة: مشاركة 2000 شاب وشابة في معسكرات الحسين للعمل العام الحالي

الطفيلة


الوكيل الاخباري - أكد مدير مديرية شباب الطفيلة الدكتور يعقوب حجازين، إن أكثر من 2000 شاب وشابة سيشاركون هذا العام في برامج وفعاليات معسكرات الحسين للعمل والبناء في مختلف المراكز الشبابية في محافظة الطفيلة.

اضافة اعلان


وانطلقت اليوم في بيت شباب القادسية بمنطقة البرة، ومراكز الشباب والشابات في مختلف مناطق محافظة الطفيلة، معسكرات الحسين للعمل والبناء للعام الحالي، تحت شعار "اليوبيل الفضي 25 عاما من الإنجاز والعطاء "، والذي أطلقته وزارة الشباب، كشعار لمعسكرات العام 2024.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
55555

اعلان صادر عن ترخيص السواقين والمركبات من الاثنين حتى الاربعاء

5-35-730x438

ورشة حول دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم المشاركة السياسية للنساء في السلط

M63A8879

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية لوظيفة معلم - أسماء

668a65869e94d

2857 طنا من الخضار والفواكه والورقيات ترد للسوق المركزي

560017

وزير السياحة وسفراء يزورون البترا

وزارة الخارجية

الحكومة تصدر بياناً شديد اللهجة

أخبار متعلقة
888

ولي العهد يعزي رئيس هيئة الأركان المشتركة

1719780718437

مراكز شبابية في المحافظات تنفذ أنشطة متنوعة

6202415222428280438771

عيد ميلاد ولي العهد يصادف غدا الجمعة