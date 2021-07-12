الطفيلة.. مطالبات بسرعة تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية للمساجد

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

طالب رؤساء لجان رعاية عدد من مساجد الطفيلة وزارتي الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية والطاقة والثروة المعدنية وشركة توزيع الكهرباء والجهات الرسمية ذات العلاقة بسرعة شمول مساجد تم إدراجها للاستفادة من مشروع أنظمة الخلايا الشمسية الذي تقدم لدعمه مجلس المحافظة لغايات التحول نحو الطاقة الشمسية البديلة للتخفيف من فواتير الكهرباء.وأكدوا أن فريقا من المهندسين والفنيين قاموا بالكشف الميداني على نحو 10 مساجد في مناطق عدة من الطفيلة تمهيداً للسير بإجراءات تركيب أنظمة الخلايا الشمسية بهدف التحول نحو الطاقة النظيفة وضمن مشروع مستدام يسهم بتوفير سبل الراحة لرواد بيوت الله .