الثلاثاء 13-07-2021
الوكيل الاخباري

الدواء الأميركية تحذر من لقاح جونسون آند جونسون

فرنسا تلزم الأطقم الطبية بالتطعيم

واشنطن ستتبرع بنصف مليار جرعة لقاح لعدة دول

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى آل طوقان

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

شركات أردنية جديدة تنضم لمركز قطر للمال

البيئة تبحث مع العالمي للنمو الأخضر خطته للأعوام المقبلة

ارتفاع ضحايا حريق مستشفى الناصرية بالعراق لـ36

تونس: تراجع ملحوظ بوفيات كورونا

جرش: انطلاق الحملة الوطنية للمحافظة على الثروة الحرجية

الإثنين، 12-07-2021 11:24 م

الطفيلة.. مطالبات بسرعة تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية للمساجد

w


الوكيل الاخباري - طالب رؤساء لجان رعاية عدد من مساجد الطفيلة وزارتي الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية والطاقة والثروة المعدنية وشركة توزيع الكهرباء والجهات الرسمية ذات العلاقة بسرعة شمول مساجد تم إدراجها للاستفادة من مشروع أنظمة الخلايا الشمسية الذي تقدم لدعمه مجلس المحافظة لغايات التحول نحو الطاقة الشمسية البديلة للتخفيف من فواتير الكهرباء.اضافة اعلان


وأكدوا أن فريقا من المهندسين والفنيين قاموا بالكشف الميداني على نحو 10 مساجد في مناطق عدة من الطفيلة تمهيداً للسير بإجراءات تركيب أنظمة الخلايا الشمسية بهدف التحول نحو الطاقة النظيفة وضمن مشروع مستدام يسهم بتوفير سبل الراحة لرواد بيوت الله . 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
720214173037284923466

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى آل طوقان

w

شركات أردنية جديدة تنضم لمركز قطر للمال

62021280196989871257

البيئة تبحث مع العالمي للنمو الأخضر خطته للأعوام المقبلة

720211214319104787193

جرش: انطلاق الحملة الوطنية للمحافظة على الثروة الحرجية

7202112155752117445515

اتحاد جمعيات اربد يبحث التعاون مع جلوبل ريليف للاعمال الانسانية

w

الضمور: التحول الرقمي في عمل وزارة التنمية يرفع كفاءة العمل

أخبار متعلقة
w

مطالبات بإعادة النظر بشروط الابتعاث بجامعة الطفيلة

520217234925767668917

وزارة الأوقاف تنظم لقاءين بالطفيلة والكرك عن التماسك المجتمعي

6202123152557451733149

دورة في مجال السلامة والصحة المهنية بمعهد تدريب الطفيلة

main_image6043295c6d182

فصل الكهرباء عن مناطق بالشونة الشمالية غدا

خارجية

الأردن يدين الهجوم الارهابي في العراق

وزارة الصحة

مطالبات بالإسراع في تجهيز مركز صحي المنصورة بالطفيلة