الطفيلة : 64 ألف مواطن تلقوا لقاحات كورونا

الوكيل الاخباري - قال مدير الشؤون الصحية لمحافظة الطفيلة الدكتور خالد الخوالدة إن نحو 64 ألف مواطن من الجنسين ومن مختلف الأعمار، تلقوا جرعتين من لقاحات فيروس كورونا المعتمدة في مراكز المحافظة، وبنسبة تطعيم تجاوزت 60 بالمئة .



وبين الدكتور الخوالدة أن المركز الصحي الشامل بمديرية صحة الطفيلة ومستشفى الأمير زيد بن الحسين العسكري إلى جانب مركز المديرية وبصيرا، تعكف حاليا على استقبال المواطنين لتلقي اللقاح في إطار حملة البرنامج الوطني للتطعيم بلقاحات كورونا التي وفرتها وزارة الصحة للراغبين بتلقي الجرعات اللازمة من اللقاحات .

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