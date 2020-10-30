الطلبة الأردنيين في أزمير بخير

الوكيل الإخباري - أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب، أن جميع الطلبة الأردنيين المقيمين في أزمير التركية وعددهم قليل بصحة جيدة ولم تبلغ الوزارة حتى اللحظة بأي إصابات بينهم جراء الزلزال الذي ضرب المنطقة.

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وأضاف الخطيب اليوم الجمعة، بأن وزير التعليم العالي الدكتور محمد أبوقديس يتابع عن كثب أوضاع الطلبة الأردنيين من خلال التواصل مع المستشار الثقافي الأردني في تركيا الدكتورة ساجدة النداف والتي تعمل بشكل مكثف على التواصل مع الطلبة والاطمئنان عليهم وتقديم أية مساعدة لهم.

المصدر : بترا

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