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الأربعاء، 01-09-2021 01:42 م

الطوالبة: طلب إجراء عقد الزواج الكترونيا

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الوكيل الاخباري - قررت دائرة قاضي القضاة الاستمرار في خدمة تقديم طلب إجراء عقد الزواج الكترونيا بعد فتح القطاعات وعودة الحياة إلى طبيعتها، للفئة العمرية فوق سن الـ 18.

وحسب تصريح الناطق الاعلامي باسم دائرة قاضي القضاة القاضي الشرعي د. منصور الطوالبة، فإن قرار الاستمرار جاء لتسهيل الاجراءات على المقبلين على الزواج، ونظرا للإقبال على هذه الخدمة من الاردنيين، فضلا عن الالتزام بإجراءات السلامة .

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