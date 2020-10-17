الطويسي: استكمال عملية إعادة هيكلة وزارة الثقافة

الوكيل الاخباري -

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قال وزير الثقافة الدكتور باسم الطويسي إن الوزارة تعمل على ترجمة كتاب التكليف السامي إلى اولويات في عملها الذي يتكامل مع قطاعات عمل الدولة المتعددة، من خلال التركيز على الثقافة المجتمعة الأردنية وعلى خلق حالة ثقافية وطنية تعبر بالدولة الأردنية الى المئوية الثانية من تاريخها، وتقوم على رؤية ثقافية وطنية متجددة تستفيد من دروس المئة عام الاولى، وتتطلع الى الامام الى ما يمكن ان ينجزه الأردنيون وقيادتهم في المئوية الثانية.وأضاف الطويسي اليوم السبت إن برنامج مئوية تأسيس الدولة الذي سيعلن عنه قريبا، هو برنامج تساهم فيه العديد من مؤسسات الدولة، لبعث روح وطنية متجددة قائمة على التفاؤل بالمستقبل والقدرة على الانجاز وتعزيز ثقافة الامل وسط الشباب والمجتمع بالاستناد الى قيمها وثوابتها.وبخصوص الثقافة المجتمعية اوضح الطويسي أن الوزارة ستركز على الانتقال الى الاهتمام بالظواهر الاجتماعية والثقافية الكبرى، ومحاولة تقديم مقاربات ثقافية للمساهمة في تطوير رؤية اصلاحية ثقافية سواء فيما يتعلق بالعمل على خلق ثقافة صديقة الانفاذ القانون واحترام النفع العام، وتعزيز انماط المواطنة الفاعلة وزيادة المشاركة الايجابية ، وتعزيز قيم العمل التطوعي، وثقافة تعمل على نبذ الظواهر السلبية في المجتمع ومقاومتها ، الى جانب الجهود التي بدأتها الوزارة مؤخرا في بناء ثقافة المواطنة الرقمية من خلال مشروع التربية الإعلامية والمعلوماتية .وبين انه من اولويات عمل الحكومة في المجال الثقافي استكمال عملية إعادة هيكلة وزارة الثقافة والمؤسسات التابعة لها لتستجيب وتنسجم مع العمل المؤسسي، ومتطلبات تطوير الحياة الثقافية المعاصرة من خلال اصدار نظام تنظيم إداري جديد للوزارة، وهو الآن في مجلس الوزراء ومن المتوقع إقراره خلال الفترة القريبة المقبلة . واشار الطويسي إلى انه يتوقع من النظام توسيع الجانب المرتبط بالثقافة والفنون وترشيق الجانب الإداري في الوضع الراهن حيث يستحوذ الجانب الإداري على مساحة كبيرة من الأطر الإدارية على حساب الجانب المتعلق بالثقافة والفنون، ويشتمل ذلك المركز الثقافي الملكي، وتطوير وإعادة هيكلة معهد الفنون وتحويله من مركز صغير كان يستوعب 120 شخصًا لمعهد لتدريب الفنون يستوعب حاليًا نحو 1200 متدرب، وسننتقل لتحديث وعصرنة المكتبة الوطنية حتى تكون مرفقًا عامًا للذاكرة الوطنية الأردنية.وبين أن الوزارة سوف تنتهي خلال الاشهر القليلة المقبلة من وضع حزمة من المشاريع الثقافية التي تسهم في ترسيخ الهوية الثقافية الوطنية وتعزيز الابداع ودعم المبدعين، ومنها البرنامج الوطني للفنون والبرنامج الوطني لحماية التراث ( ذاكرة الأردن ) والبرنامج الوطني للقراءة ، بعدما اعلنت مؤخرا عن السياسة الجديدة للنشر الثقافي .