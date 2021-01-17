الطويسي: المركز الثقافي الملكي باق ومستمر في عمله

الوكيل الاخباري -

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اكد وزير الثقافة الدكتور باسم الطويسي، ان الغاء نظام التنظيم الاداري للمركز الثقافي الملكي الصادر بعدد الجريدة الرسمية الاخير اليوم الاحد، لا يعني الغاء المركز؛ بل المركز باق ومستمر في عمله.وقال في بيان صحفي مساء اليوم الأحد ان ما جرى هو ازالة بعض التشوهات الادارية الموجودة في النظام الملغى والمجمد منذ سنوات طويلة. واوضح الطويسي ان موظفي المركز هم في الاصل ومنذ عام 2006 جزء من موظفي الوزارة، وموازنة المركز جزء من موازنة الوزارة منذ ذلك الوقت.وقال، إن هذه الخطوة اصلاحية وهي مقدمة لخطة شاملة بدأتها الوزارة لتطوير المركز تشمل البنية التحتية والمعدات والاداء والقدرات.