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الأربعاء، 17-02-2021 02:11 م

الطيبة تُسجل أعلى كمية هطول مطري بمحافظة اربد

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الوكيل الاخباري - سجل لواء الطيبة غرب اربد، أعلى كمية هطول أمطار خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية، بمعدل 60 ملم، وبنسبة 98 بالمئة من نسبة الهطول المطري العام.

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واظهر تقرير محطات الأرصاد اليومي حتى الساعة السابعة من صباح اليوم الأربعاء، تسجيل لواء المزار الشمالي هطول مطري بمعدل 55 ملم وبنسبة 83 بالمئة من المعدل العام، تلاه لواء الكورة بمعدل 52 ملم وبنسبة 87 بالمئة، كفر أسد 47 ملم وبنسبة 99 بالمئة، قصبة اربد وبني عبيد 40 ملم وبنسبة 70 بالمئة، بني كنانة 35 ملم وبنسبة 76 بالمئة، والشونة الشمالية بمعدل 30.6 ملم وبنسبة 67 بالمئة، والرمثا بمعدل 17 ملم وبنسبة 89 بالمئة.


واكدت مديرة زراعة لواء الكورة المهندسة ازدهار السرحان، أهمية الأمطار الأخيرة في زيادة مخزون السدود والمياه الجوفية وتحسين رطوبة التربة ، الى جانب انعكاساتها الإيجابية على مختلف الزراعات الحقلية والأشجار المثمرة.


-- (بترا)

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