' الطيران المدني' : لا طيران مباشرا يربط الأردن مع فيتنام

الوكيل الإخباري - قال رئيس هيئة مفوضي الطيران المدني هيثم مستو، الجمعة، إنّه لا طيران مباشرا يربط الأردن مع فيتنام كما أن حركة المسافرين بين البلدين قليلة جدا.

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وأضاف مستو ، في تصريحات صحفية ، أن قرار وقف دخول أية جنسية إلى الأردن مرتبط بوزارة الصحة والجهات ذات العلاقة.



وأشار، إلى أن هنالك تقييما دوريا للدول التي تم إعفاء القادمين منها إلى الأردن من فحص الـ PCR، حيث سيتم إعادة تقييم الدول كل 14 يوما، معتبرا أن الحالة الوبائية هي من تحدد زيادة أعداد الدول المشمولة بقرار إعفاء طلب فحص الـPCR.



ولفت ، أن حركة الطيران إلى الأردن ستشهد نموا مستمرا في الفترة القادمة، إلا أن الأرقام لن تصل إلى فترة ما قبل الدخول في جائحة فيروس كورونا.

