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الأربعاء، 26-01-2022 06:55 م

الطيران المدني ومجموعة المطار: لا توصية بتأجيل رحلات الطيران ونراقب الحالة أولاً بأول لاتخاذ قرار

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الوكيل الاخباري - قال رئيس هيئة الطيران المدني الكابتن هيثم مستو إن الهيئة تراقب عن كثب تطورات الحالة الجوية ومدى تأثيرها على حركة الملاحة الجوية في المطارات العاملة بالمملكة، وهي مطار الملكة علياء الدولي ومطار ماركا ومطار الملك حسين في العقبة.

 

وأضاف مستو لـ"الوكيل الاخباري" أن مسألة تأخير الرحلات الجوية يعود لشركات الطيران، مبيناً أن الرحلات قد يتم تأخيرها في حالة كانت الثلوج تمنع اقلاع الرحلات بشكل طبيعي، مشيراً أنه قد يتطلب إزالة الثلوج عن المدرج أو عن الطائرات، وهو ما قد يؤخر الرحلات لساعة أو ساعتين.

 

وبين أن الطائرات والملاحة الجوية بالأصل مهيئة للطيران في أصعب الظروف الجوية، إلا إذا مرّت بظروف غير طبيعية، كعواصف ثلجية قوية كالتي ضربت مطار إسطنبول أو أعاصير قوية.

 

وأوضح أن الأرصاد الجوية لم تصدر أي تحذير أو توصية لحركة الطائرات، مبيناً أن لا قرارات مسبقة بهذا الخصوص وسيتم متابعة الأحوال وإصدار القرارات المتعلقة بحركة الطيران أولاً بأول.

 

من جهتها، قالت رئيسة إدارة الاتصال والتسويق والمسؤولية الاجتماعية في مجموعة المطار الدولي زاهية النعسان أن إدارة العمليات في مجموعة المطار لم تتبلغ من أي شركة طيران عن تأجيل أو تأخير رحلات الطيران حتى هذه اللحظة.اضافة اعلان


وأشارت لموقع "الوكيل الاخباري" أن المجموعة لم تتلقى أي توصية حول حركة الطيران، مبينة أن مجموعة المطار الدولي تراقب الأحوال الجوية لمنطقة مطار الملكة علياء الدولي.

 




 

 


 

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