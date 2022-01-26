الطيران المدني ومجموعة المطار: لا توصية بتأجيل رحلات الطيران ونراقب الحالة أولاً بأول لاتخاذ قرار

الوكيل الاخباري - قال رئيس هيئة الطيران المدني الكابتن هيثم مستو إن الهيئة تراقب عن كثب تطورات الحالة الجوية ومدى تأثيرها على حركة الملاحة الجوية في المطارات العاملة بالمملكة، وهي مطار الملكة علياء الدولي ومطار ماركا ومطار الملك حسين في العقبة.

وأضاف مستو لـ"الوكيل الاخباري" أن مسألة تأخير الرحلات الجوية يعود لشركات الطيران، مبيناً أن الرحلات قد يتم تأخيرها في حالة كانت الثلوج تمنع اقلاع الرحلات بشكل طبيعي، مشيراً أنه قد يتطلب إزالة الثلوج عن المدرج أو عن الطائرات، وهو ما قد يؤخر الرحلات لساعة أو ساعتين.

وبين أن الطائرات والملاحة الجوية بالأصل مهيئة للطيران في أصعب الظروف الجوية، إلا إذا مرّت بظروف غير طبيعية، كعواصف ثلجية قوية كالتي ضربت مطار إسطنبول أو أعاصير قوية.

وأوضح أن الأرصاد الجوية لم تصدر أي تحذير أو توصية لحركة الطائرات، مبيناً أن لا قرارات مسبقة بهذا الخصوص وسيتم متابعة الأحوال وإصدار القرارات المتعلقة بحركة الطيران أولاً بأول.