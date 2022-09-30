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الجمعة، 30-09-2022 06:00 م

العاهل السويدي يبدأ زيارة دولة للمملكة في تشرين الثاني المقبل

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الوكيل الإخباري - يقوم جلالة الملك كارل السادس عشر غوستاف، ملك السويد، وجلالة الملكة سيلفيا، بزيارة دولة إلى الأردن في 15 - 17 تشرين الثاني المقبل، بدعوة من جلالة الملك عبدالله الثاني.

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ويلتقي جلالة الملك وجلالة الملكة رانيا العبدالله، خلال الزيارة، بجلالة الملك كارل السادس عشر غوستاف وجلالة الملكة سيلفيا، لبحث علاقات الصداقة التاريخية والمميزة بين المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة السويد.


وستركز زيارة جلالة الملك كارل السادس عشر غوستاف وجلالة الملكة سيلفيا على تعزيز التعاون بين الأردن والسويد في التجارة والاستثمار والتنمية المستدامة والتعامل مع آثار التغير المناخي، إذ سيرافق جلالتيهما وفد حكومي سويدي ووفد من القطاع الخاص السويدي.

 




 

 


 

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