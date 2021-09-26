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الأحد، 26-09-2021 12:19 ص

العايد: إدراج السلط على قائمة التراث العالمي اعتراف بقيم المجتمع الأردني

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 الوكيل الاخباري - أكد وزير الثقافة علي العايد، أن تزامن إدراج مدينة السلط مع احتفالات المملكة بمئوية الدولة يشكل اعترافا دوليا بالقيم التي تأسس عليها المجتمع الأردني، والتي كرسها الهاشميون عبر عقود من البناء والانجاز.

وأضاف العايد في كلمة اليوم السبت، خلال الندوة التي نظمها مجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية بنقابة المهندسين بمدرسة السلط الثانوية للبنين، وبالتعاون مع مجلس فرع النقابة بالبلقاء، إن "مدينة السلط حصلت على هذا اللقب وعن جدارة من لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، لما تتمتع به المدينة من تاريخ عميق في الزمان، وجمال العمران وتفرد هندستها وألوانها، ونسيجها الاجتماعي المتنوع والمتكافل والمضياف، وحضور قاماتها وأعلامها ومبدعيها الذين صاغوا أروع الأمثلة في المواطنة والوطنية".

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