العايد: الأردن خرج من التحدّيات أقوى وأصلب بفضل حنكة قيادته ووعي شعبه

الوكيل الاخباري - أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة علي العايد، أن الأردن تعرض خلال مئويته الأولى للعديد من التحديات، وخرج منها أقوى وأصلب بفضل حنكة قيادته الهاشمية ووعي أبناء شعبه.

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وأشار العايد اليوم الأحد إلى أنّ الأردنيين يفخرون بما تحقّق من إنجازات خلال المئة عام الماضية، في إقليم محفوف بالمخاطر لم يشهد استقراراً منذ عقود.



وقال: "من دواعي الفخر والاعتزاز أن نشهد دخول المئوية الثانية للدولة الأردنيّة في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني كما شهد أجدادنا دخول المئوية الأولى في عهد المغفور له الملك المؤسس عبد الله الأوّل".

المصدر - بترا



