الأحد 31-01-2021
الوكيل الاخباري

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

وزير التربية : سنعود الى الإغلاق إذا حدث هذا الأمر

وزير التربية : هكذا ستكون الدراسة في المدارس والخيار لولي الأمر

مطالبة بإعادة فتح باب التجنيد في الأمن العام

حادث سير مروع في طبربور

أردنيون يرحبون بكأس التحدي الذي أطلقته التربية

الحكومة ترفع أسعار المحروقات

العمل تحذّر : غرامة على هذه الفئة

الخصاونة يوعز بترجمة الرؤى الملكية السامية

إقرار معدل قانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية

الأحد، 31-01-2021 03:13 م

العايد: الأردن خرج من التحدّيات أقوى وأصلب بفضل حنكة قيادته ووعي شعبه

1202123203447768779723


الوكيل الاخباري - أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة علي العايد، أن الأردن تعرض خلال مئويته الأولى للعديد من التحديات، وخرج منها أقوى وأصلب بفضل حنكة قيادته الهاشمية ووعي أبناء شعبه.

اضافة اعلان

وأشار العايد اليوم الأحد إلى أنّ الأردنيين يفخرون بما تحقّق من إنجازات خلال المئة عام الماضية، في إقليم محفوف بالمخاطر لم يشهد استقراراً منذ عقود.


وقال: "من دواعي الفخر والاعتزاز أن نشهد دخول المئوية الثانية للدولة الأردنيّة في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني كما شهد أجدادنا دخول المئوية الأولى في عهد المغفور له الملك المؤسس عبد الله الأوّل".

 

المصدر - بترا 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
120213016150106079962

وزير التربية : سنعود الى الإغلاق إذا حدث هذا الأمر

1202130155944315144734

وزير التربية : هكذا ستكون الدراسة في المدارس والخيار لولي الأمر

الملك

رغد صدام حسين تهنىء الملك بعيد ميلاده

وزارة

أردنيون يرحبون بكأس التحدي الذي أطلقته التربية

بنزين محروقات وقود1

الحكومة ترفع أسعار المحروقات

1612097346455

إجراء جديد من صندوق المعونة الوطنية بشأن الأسر العفيفة

أخبار متعلقة
020o7u7s

منع شركات النقل بالتطبيقات الذكية من هذا الإجراء

120214153612627258627

تصريحات هامة لوزير الاعلام بشأن قرارات حكومة بشر الخصاونة

1609853991319

50 محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

pic_138936_738522_highres

الخصاونة: لقاء هام مع جلالة الملك بعد قليل

original_main_image5fcc8e1628576

توضيح هام من وزارة العمل بشأن التصاريح

120213105832926351177

رئيس الوزراء : سائرون باتجاه وقف حظر يوم الجمعة