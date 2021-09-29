الخميس 30-09-2021
الوكيل الاخباري

لجنة الأوبئة : الجرعة الثالثة المعززة لن تكون إجبارية

العايد: القدس ستبقى قضيتنا الأولى

الكويت تسجل صفر وفيات بكورونا

وفاة وإصابة بحادث سير في الزرقاء

الداخلية : لا تهاون بوثيقة الجلوة العشائرية وأمرها محسوم

شركس : إنجازات كبيرة للصحة في السيطرة على الأمراض السارية

الحنيطي يبحث التعاون العسكري مع سفيري هولندا والنرويج

الصين: موجة غضب إثر إعدام قطط مصابة بكورونا

قطر تخفّف 32 إجراء من قيود كورونا

الأمم المتحدة تجدد دعوتها لتحقيق سريع بانفجار مرفأ بيروت

الأربعاء، 29-09-2021 11:44 م

العايد: القدس ستبقى قضيتنا الأولى

s



الوكيل الاخباري - بحث وزير الثقافة علي العايد الأربعاء مع نظيره الفلسطيني الدكتور عاطف أبو سيف، العلاقات الثقافية بين البلدين الشقيقين، وسبل تطويرها وتعميقها، مؤكدا على إن العلاقات الأخوية والتلاحم الذي يربط بين شعبينا، لا يمكن تغييره لأنه ينبع من تاريخ واحد وثقافة واحدة.

وأضاف أن القدس ستبقى قضيتنا الأولى، والقضية الفلسطينية ستبقى حاضرة دائما في نهج السياسة الأردنية، مشيرا إلى ما تمثله مدينة القدس والمسجد الأقصى في وجدان الأردنيين، والجهود التي يبذلها الهاشميين في سبيل الحفاظ على المقدسات فيها و إعمارها.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة الداخلية

الداخلية : لا تهاون بوثيقة الجلوة العشائرية وأمرها محسوم

920219145231566655324

شركس : إنجازات كبيرة للصحة في السيطرة على الأمراض السارية

w

الحنيطي يبحث التعاون العسكري مع سفيري هولندا والنرويج

920212917312390282961

الفراية: 206 أشخاص حصلوا على الجنسية عبر الاستثمار

الملك 2

الملك يتلقى اتصالاً من السيسي للاطمئنان على صحة ولي العهد

وزارة الزراعة

الزراعة توقع خطاب نوايا لتأهيل غابات الهيشة

أخبار متعلقة
رئاسة

قعوار مديرا تنفيذيا لمهرجان جرش عوضا عن سماوي

9202122161626712474776

العايد: إدراج السلط على قائمة التراث العالمي اعتراف بقيم المجتمع الأردني

العقبة

افتتاح ملتقى الفن والجمال الثالث بالعقبة