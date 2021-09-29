العايد: القدس ستبقى قضيتنا الأولى



الوكيل الاخباري - بحث وزير الثقافة علي العايد الأربعاء مع نظيره الفلسطيني الدكتور عاطف أبو سيف، العلاقات الثقافية بين البلدين الشقيقين، وسبل تطويرها وتعميقها، مؤكدا على إن العلاقات الأخوية والتلاحم الذي يربط بين شعبينا، لا يمكن تغييره لأنه ينبع من تاريخ واحد وثقافة واحدة.



وأضاف أن القدس ستبقى قضيتنا الأولى، والقضية الفلسطينية ستبقى حاضرة دائما في نهج السياسة الأردنية، مشيرا إلى ما تمثله مدينة القدس والمسجد الأقصى في وجدان الأردنيين، والجهود التي يبذلها الهاشميين في سبيل الحفاظ على المقدسات فيها و إعمارها.

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