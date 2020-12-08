الثلاثاء 08-12-2020
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الثلاثاء، 08-12-2020 12:17 م

بقيمة ٣٢٠ مليون دينار

العايد : توجيهات ملكية لتحسين أوضاع الأردنيين

علي
علي العايد


الوكيل الإخباري - أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام ، علي العايد ، أن الحكومة تعمل على تنفيذ التوجيهات الملكية الرامية لتحسين مستوى معيشة المواطنين .

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وبين العايد ، الثلاثاء ، من خلال تغريدة له عبر تدوينته على"تويتر" ، أن الحكومة ،  تسعى لدعم القطاعات والأفراد الأكثر تضرّراً بفعل جائحة كورونا من خلال حــزمة الإجراءات التي أطلقتها بقيمة ٣٢٠ مليون دينار.

 

ومنذ بدء الجائحة ، تقوم الحكومة بدراسة تبعات الوباء لاتخاذ القرارات والإجراءات التي من شأنها التخفيف من معاناة الأردنيين ، حيال الوضع الوبائي الراهن .

 

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