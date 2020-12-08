العايد : توجيهات ملكية لتحسين أوضاع الأردنيين

الوكيل الإخباري - أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام ، علي العايد ، أن الحكومة تعمل على تنفيذ التوجيهات الملكية الرامية لتحسين مستوى معيشة المواطنين .

اضافة اعلان



وبين العايد ، الثلاثاء ، من خلال تغريدة له عبر تدوينته على"تويتر" ، أن الحكومة ، تسعى لدعم القطاعات والأفراد الأكثر تضرّراً بفعل جائحة كورونا من خلال حــزمة الإجراءات التي أطلقتها بقيمة ٣٢٠ مليون دينار.

ومنذ بدء الجائحة ، تقوم الحكومة بدراسة تبعات الوباء لاتخاذ القرارات والإجراءات التي من شأنها التخفيف من معاناة الأردنيين ، حيال الوضع الوبائي الراهن .

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





