العايد : توجيهات ملكية لتحسين أوضاع الأردنيين

الوكيل الإخباري - أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام ، علي العايد ، أن الحكومة تعمل على تنفيذ التوجيهات الملكية الرامية لتحسين مستوى معيشة المواطنين .
وبين العايد ، الثلاثاء ، من خلال تغريدة له عبر تدوينته على"تويتر" ، أن الحكومة ، تسعى لدعم القطاعات والأفراد الأكثر تضرّراً بفعل جائحة كورونا من خلال حــزمة الإجراءات التي أطلقتها بقيمة ٣٢٠ مليون دينار.
ومنذ بدء الجائحة ، تقوم الحكومة بدراسة تبعات الوباء لاتخاذ القرارات والإجراءات التي من شأنها التخفيف من معاناة الأردنيين ، حيال الوضع الوبائي الراهن .
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