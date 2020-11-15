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العايد: نتائج مبشرة تدعو للتفاؤل حول لقاح كورونا

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الأحد، 15-11-2020 10:08 ص

العايد: نتائج مبشرة تدعو للتفاؤل حول لقاح كورونا

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الوكيل الإخباري- قال وزير الدّولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة علي العايد، ان كافة القرارات التي يتم اتخادها تتم وفق معطيات طبية وصحية وعلمية ، يتم الاستناد اليها بعد دراسة معمقة وتكون محكمة بدليل.

وأكد العايد، اليوم الاحد ، ان الحكومة لم تتخذ اي قرار حول حظر شامل طويل في الاردن ، وسيبقى العمل وفق الترتيبات والإجراءات الحاليّة، التي تمّ الإعلان عنها مسبقاً.

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وأضاف : ليس من السهل على الحكومة ان تصدر قرارا بالحظر الشامل ، لأبعاده وتداعياته الكبيرة واثاره الصعبة ، مشددا على ان هذا الامر يعتمد على التزام الجميع ، فالجميع شركاء ويتحملون المسؤولية حتى السيطرة على الوباء.


وبين ان اللقاح الوحيد الموجود الان امامنا هو الكمامة والتباعد الاجتماعي والالتزام هو الذي يحمينا والاردنيين كلهم مقربين لنا وهم الشريك الاهم في التخفيف من انتشار الوباء وهي دعوة للجميع ان يكون هناك التزام كبير بين المواطنين ونحن نراهن على وعيهم حتى الان.


وحول امكانية توفر اللقاح، بين العايد ان الحكومة متفائلة ، وهنالك نتائج مبشرة تدعو للتفاؤل ،والعامل النفسي هو الاهم ايضا في العلاج، مؤكداً ان الحل الوحيد حاليا هو الالتزام والتباعد الجسدي.


 




 

 


 

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