العايد وحجازين ينعيان الزميل ثابت الهدار

الوكيل الإخباري - نعى وزير الدولة لشؤون الإعلام علي العايد، الزميل الصحفي ثابت الهدار، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى الليلة الماضية، بعد مسيرة مهنية حافلة في وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

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واستذكر العايد مسيرة الفقيد وإسهاماته وجهوده، خلال سنوات طويلة حافلة بالعمل الصحفي، مشيداً بالجهود التي بذلها الفقيد وإسهاماته أثناء عمله مديرا لمكتب وكالة الأنباء الأردنيّة في الكرك.



وأعرب العايد عن تعازيه الحارة ومواساته لعائلة الفقيد والأسرة الصحفية الأردنية، سائلاً المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جنانه.



كما نعى مدير عام وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، فايق حجازين، وأسرة الوكالة، المرحوم الهدار، صاحب السجل الحافل بالبذل والعطاء والخدمات الجليلة لوطنه وقيادته.

وعبر حجازين عن صادق التعزية والمواساة لأسرة المرحوم وذويه، داعياً الله أن يتغمده بواسع رحمته ويدخل فسيح جناته.



