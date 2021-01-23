السبت 23-01-2021
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السبت، 23-01-2021 08:32 م

العايد يعلن تخصيص خطّ ساخن لتلقّي استفسارات الإعلاميين

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الوكيل الاخباري - أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة علي العايد، عن تخصيص خطّ ساخن لتلقّي استفسارات الإعلاميين عبر الهاتف وتطبيق "واتساب"، وذلك على الرقم التالي: (0790445000)، اعتباراً من صباح يوم غدٍ الأحد.
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وأكد العايد أن توفير هذه الخدمة يأتي للتسهيل على الزميلات والزملاء الإعلاميين وتمكينهم من الحصول على المعلومات بيسر وسرعة، وبما يراعي متطلبات العمل الإعلامي والالتزام بنهج الشفافية وتدفق المعلومات. 

وأوضح أن هذه الخدمة ستكون مخصصة لاستقبال أسئلة الإعلاميين واستفساراتهم وملاحظاتهم يوميّاً، من الساعة التاسعة صباحاً وحتّى السادسة مساءً، منوّهاً إلى أنّه سيتم تمديد ساعات إدامة هذه الخدمة، في الحالات والمناسبات التي تتطلب ذلك.  

 




 

 


 

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