العايد يغادر إلى القاهرة والمعايطة يقوم بمهام وزير الدولة لشؤون الإعلام

الوكيل الاخباري -

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يغادر وزير الدّولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة علي العايد اليوم الخميس، إلى القاهرة لاستكمال الإجراءات الرسميّة المتعلقة بانتهاء أعماله كسفير للمملكة لدى جمهوريّة مصر العربيّة، ومندوباً دائماً للأردن لدى جامعة الدول العربيّة.ويلتقي العايد خلال الزيارة التي تستمرّ لعدّة أيّام عدداً من كبار المسؤولين المصريين والمسؤولين في جامعة الدول العربيّة، كما يلتقي طاقم السفارة الأردنيّة في القاهرة.ويتولّى وزير الشؤون السياسيّة والبرلمانية المهندس موسى المعايطة مهام وزير الدولة لشؤون الإعلام طيلة فترة غياب العايد، الذي سيخضع بعد عودته إلى أرض الوطن للإجراءات الصحيّة المطبّقة.