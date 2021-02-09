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الثلاثاء، 09-02-2021 11:36 ص

العايد ينعى الزميل خالد الزبيدي

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الوكيل الاخباري - نعى وزير الدولة لشؤون الإعلام علي العايد، الزميل الصحفي خالد الزبيدي، الكاتب في صحيفة الدستور ومدير الدائرة الاقتصادية السابق فيها، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم الثلاثاء، بعد مسيرة مهنية حافلة بالعطاء.

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واستذكر العايد مسيرة الفقيد خلال سنوات عمله الطويلة في صحيفة الدستور والعديد من وسائل الاعلام، والجهود التي بذلها وإسهاماته المهنية العميقة، خصوصا في الشؤون الاقتصادية.


وأعرب العايد عن احر تعازيه ومواساته لعائلة الفقيد والأسرة الصحفية الأردنية، سائلاً المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جنانه.


--(بترا)

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