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السبت، 06-03-2021 12:30 م

مستذكرا مسيرته الحافلة بالعطاء

العايد ينعى وزير الإعلام الأسبق نبيل الشريف

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علي العايد


الوكيل الإخباري - نعى وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة علي العايد، وزير الإعلام الأسبق الدكتور نبيل الشريف، بعد وفاته، اليوم السبت.

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واستذكر العايد مسيرة الفقيد الحافلة بالعطاء والتفاني في خدمة وطنه، وإسهاماته الكبيرة خصوصاً في مجال الصّحافة والإعلام التي استمرّت لعقود، وزيراً ورئيس مجلس إدارة لعدد من المؤسسات الصحفيّة والإعلاميّة، ورئيس تحرير، وغيرها من المواقع.


وأعرب العايد عن تعازيه الحارة ومواساته لعائلة الفقيد ولعموم الأسرة الصحفية والإعلاميّة الأردنية، سائلاً المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جنانه.

 

المصدر : بترا

 

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