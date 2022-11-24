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الخميس، 24-11-2022 03:37 م

العبادي رئيسا للجمعية الأردنية للأنف والأذن والحنجرة

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الوكيل الإخباري - انتخبت الهيئة العامة للجمعية الأردنية للأنف والأذن والحنجرة في نقابة الأطباء، الدكتور مصطفى العبادي، رئيسا للجمعية بالتزكية، خلال الاجتماع الذي عقدته مساء أمس الأربعاء.

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وفاز بعضوية الهيئة الإدارية للجمعية بالتزكية كل من الأطباء الدكتورة لبنى الخريشة، والدكتور أسامة حمارنة، والدكتور إياد أبو نحلة، والدكتور بولين جاريديان، والدكتور شهام إدريس، والدكتور عمار المومني.


وأقرت الهيئة العامة للجمعية التقرير الإداري، وصادقت على التقرير المالي.
وأشرف على الانتخابات عضو مجلس النقابة الدكتور ماجد نصير.


وعبّر الدكتور مصطفى العبادي عن اعتزازه بثقة زملائه في اختياره رئيسا للجمعية، مؤكدا أن الهيئة الإدارية ستعمل بروح الفريق الواحد لإنجاز أهداف الجمعية لما فيه مصلحة تخصص الأنف والأذن والحنجرة.

 




 

 


 

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