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الإثنين، 29-11-2021 12:28 م

مستشفى البشير نفى وجود ملف طبي للطفل أحمد

العبدالات ينفي والزبن يؤكد والبلبيسي غائب.. أين الطفل أحمد بعد تلقيه لقاح كورونا؟

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الوكيل الاخباري - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو تم تداوله حول مضاعفات تعرض لها طفل يبلغ من العمر 13 عاما بعد أن تلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا، تمثلت تلك الأعراض بحرارة شديدة لمدة 3 أيام وتسارع في نبضات القلب، وذلك وفق والدته التي وثقت ذلك بمقطع صورته وجرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.اضافة اعلان


ويظهر الطفل في الفيديو وهو بحالة مرضية، وقالت والدته إنه تلقى الجرعة الاولى من اللقاح بتاريخ 31/10/2021 وتم تحويله إلى مركز صحي صويلح، مضيفة أنهم انتظروا لثلاثة أيام حتى تزول الاعراض إلا أنها لم تختفي، حيث استمر الطفل بالمعاناة من برد شديد في الأطراف وتشنجات في مختلف أنحاء الجسم، إلى أن تم تحويله وعمل صورة "إيكو" في مستشفى البشير والتي أظهرت وجود مشاكل قلبية، وفق ما أكدته والدته عبر مقطع فيديو المتداول.

بدوره قال مدير صحة العاصمة الدكتور نايف الزبن لـ "الوكيل الإخباري" إن الطفل تم فعلا تحويله الى مستشفى البشير وتم عمل الفحوص اللازمة له، قائلا أن صحته الآن ربما تحسنت، ولم ترد أي تقارير تشير إلى تدهور حالته الصحية عن السابق.

أما الدكتور علي العبدالات مدير مستشفيات البشير قال إن الطفل لم يصل إلى المستشفى ولا يوجد له أي ملف طبي في المستشفى، مشيراً إلى أنه ربما يكون قد تم تحويله إلى مستشفى آخر.

وأضاف لـ"الوكيل الاخباري" أنه تحقق من اسمه الرباعي ولم يتبين وجود ملف طبي له في المستشفى.

وفي ظل تضارب المعلومات حول الطفل المشار إليه في الفيديو، تواصل موقع "الوكيل الاخباري" مع مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة، مسؤول ملف كورونا ، الدكتور عادل البلبيسي إلا أنه لم يجب على هاتفه، رغم محاولات الاتصال به مرارا للوقوف على هذه الحالة.

يشار إلى أن ما ورد عن حالة الطفل قد تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحاول موقع الوكيل الوصول إلى حقيقة ما تم تداوله. 

 




 

 


 

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