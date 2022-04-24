العبداللات رئيسا لمجلس محافظة العاصمة بالتزكية

الوكيل الإخباري

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- فاز المهندس أحمد العبداللات برئاسة مجلس محافظة العاصمة، اليوم الأحد، بالتزكية من أعضاء المجلس، خلال جلستهم الأولى التي عقدت في مركز الحسين الثقافي.وترأس الجلسة عضو المجلس الاكبر سناً المهندس سعود مطيع الزهير، كما أدى الأعضاء القسم المنصوص عليه في قانون الإدارة المحلية.ورفع العبداللات في كلمة له عقب فوزه للمرة الثانية برئاسة مجلس محافظة العاصمة، أسمى آيات التهنئة والتبريك لجلالة الملك عبدالله الثاني بنجاح العملية الجراحية التي اجريت لجلالته، داعياً المولى عز وجل أن يمد في عمر جلالته، ويمتعه بالصحة والعافية.وأعرب العبداللات عن اعتزازه بأعضاء المجلس، وبالثقة الكبيرة التي طوقوا بها عنقه، مؤكداً ثقته أن أعضاء مجلس العاصمة، لن يألوا جهداً لخدمة عاصمتهم الحبيبة وسكانها الذين منحوهم شرف الثقة بهم.ونوه العبداللات الى أن مجلس العاصمة سيعمل وفق خطط منهجية مدروسة، لتنمية المحافظة، والارتقاء بها، وبذل كافة الجهود لتبقى عمان أيقونة العواصم العربية.يشار الى أن مجلس العاصمة سينتخب خلال جلسته القادمة مساعداً للرئيس، ورؤساء وأعضاء لجانه الدائمة والمشكلة.