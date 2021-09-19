العبداللات لـ الوكيل : لا نستقبل إصابات كورونا في مستشفى السلط

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد مدير مستشفى السلط الحكومي الدكتور علي العبداللات أنه يتم التعامل مع مرضى كورونا من خلال إجراء فحص سريع لمراجعي المستشفى في غرف خاصة فحسب .

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وبين العبداللات الأحد لـ "الوكيل الإخباري" أنه في حال ظهور أعراض للشخص فإنه يتم إجراء فحص كامل له من أجل التأكد من إصابته بالفيروس أو عدمه .

" في حال تم التأكد من الإصابة يتم التواصل مع غرفة العمليات الخاصة ليصار إلى اتخاذ الإجراء المناسب ونقله إلى مستشفى الجاردنز أو المستشفى الميداني التابع لمستشفى الأمير حمزة " ، وفق العبداللات .

وأشار إلى أن المستشفى يقتصر عمله بشأن مرضى كورونا على إجراء فحوصات لهم، منوها أن مستشفى السلط الحكومي لا يستقبل إصابات كورونا بل يتم تحويلها إلى المستشفيات الخاصة بها بعد إجراء الفحوصات اللازمة وعمل صور إشعاعية .