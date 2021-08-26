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الخميس، 26-08-2021 12:58 م

العثور على الأردني المفقود في تركيا مغمى عليه في شارع باسطنبول

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الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - كشف رشيد الخصاونة شقيق الأردني المفقود في تركيا ، حسام والبالغ من العمر 43 عاما ،أنه تم العثور عليه بعد نحو 3 أسابيع على فقدانه .

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ولفت في تصريحات صحفية ، الخميس لـ "الوكيل الإخباري" أن حسام ُعثر عليه، في أحد شوارع اسطنبول "مغمى عليه" ، وفي حالة يرثى لها .

 

وأشار إلى أنه ما زال فاقدا للوعي ، وتم نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم .

 

ولفت الخصاونة ، أنه يتم بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين لغايات استكمال إجراءات نقله إلى المملكة لاستكمال العلاج .

 

ونوه إلى أنه لم يتضح بعد تفاصيل اختفائه ومكان تواجده في الفترة الماضية 

، نتيجة لحالته الصحية .

 

من جهته قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله علي الفايز أنه تم العثور اليوم على المواطن الأردني المفقود في تركيا حسام الخصاونة.

 

وأضاف في تصريح وصل "الوكيل الإخباري" أن السفارة الأردنية في أنقرة، والتي تابعت مع الوزارة القضية منذ بدايتها واجرت اتصالات ومساعي مكثفة مع السلطات التركية المختصة، اعلمت الوزارة اليوم عن العثور على المواطن الخصاونة والذي يرقد حاليا في احدى المستشفيات في مدينة اسطنبول.

 

وأشار إلى أن السفارة قامت بالفور بالاطمئنان على صحة السيد الخصاونة واعلمت شقيقه الموجود في تركيا.

 

وبين الفايز أن إدارة المستشفى أكدت أن الخصاونة بصحة جيدة ويتلقى العناية الطبية اللازمة.

 

وأكد الفايز أن السفارة تعمل الان على انهاء كافة الاجراءات والترتيبات اللازمة لتامين عودته إلى المملكة بالسرعة الممكنة.

 

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