العثور على الحدث المتغيب في سحاب

‏الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، العقيد عامر السرطاوي، أن ذوي حدث يبلغ من العمر(16 عاماً ) تقدموا ببلاغ لمركز أمن سحاب قبل يومين بخروجه وتغيبه عن المنزل، حيث اتخذت كافة الإجراءات اللازمة بالتعميم والبحث عنه، وبكافة الطرق، وبواسطة عدد من فرق البحث والتفتيش الراجلة والآلية، وباستخدام الكلاب البوليسية (K9).



وأضاف الناطق الإعلامي، السرطاوي في تصريح لـ"الوكيل الإخباري" انه في مساء أمس تم التوصل لأحد أصدقائه، حيث أكد انه حضر إليه لمحل الألعاب الإلكترونية وقام بالمبيت عنده وغادر المكان بعد علمه بان ذويه قاموا بالتعميم عنه، وبأن فرق الأمن العام تتابع البحث عنه، وبمراقبة محل الالعاب الالكترونية، حيث عاد الحدث المتغيب بعد فترة وجيزة وجرى ضبطه واصطحابه للمركز الأمني المختص لتسليمه لذويه وفق الأصول المتبعة وبالاستماع لاقوال الحدث افاد انه خرج من المنزل إثر خلاف عائلي ولم يتعرض خلال فترة تغيبه لاي اعتداء يذكر .



وتؤكد مديرية الأمن العام على دور الأسرة المحوري والأساسي في منظومة الرقابة المسؤولة على الشباب في عمر مبكر والأطفال، وتوفير الحماية اللازم لهم من خلال تنظيم عملية الخروج من البيت ومراقبة كافة تصرفاتهم.

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